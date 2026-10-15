NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüştü. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Karadeniz’deki güvenlik gelişmeleri ve ticari gemilere yönelik son saldırılar gündeme geldi.

NATO’nun doğu kanadındaki savunması güçlendiriliyor

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rutte, iki liderle Karadeniz’deki güvenlik durumu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. NATO’nun doğu kanadındaki pozisyonunu güçlendirdiğini kaydeden Rutte, bu kapsamda insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen kabiliyetlerin de önem taşıdığını ifade etti.

Rutte, NATO’nun Karadeniz’deki müttefikleriyle yakın iş birliğini sürdüreceğini belirterek, caydırıcılık ve savunma duruşunun ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleneceğini bildirdi.