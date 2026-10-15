278 numaralı otobüs hattını kullanan vatandaşları ilgilendiren güzergâh değişikliği yapıldı. Hat güzergâhında bulunan 1569. Sokak’ta devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle otobüslerin geçici olarak farklı güzergâhtan hizmet vereceği bildirildi.
Otobüsler Alternatif Güzergâhtan Gidecek
Altyapı çalışmaları süresince 278 numaralı hatta hizmet veren araçlar, Özlem Caddesi ve Şehit Bayram Uluer Caddesi üzerinden seferlerini sürdürecek.
Düzenleme nedeniyle 20850, 20851, 21844, 21872, 21845, 21871, 21846, 21870, 21847, 21869, 21848, 21868, 21849, 21867, 21850 ve 21866 numaralı duraklara geçici süreyle hizmet verilemeyecek.
Çalışmalar Bitince Eski Güzergâha Dönülecek
Altyapı çalışmalarının tamamlanması ve yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte 278 numaralı otobüs hattı normal güzergâhında hizmet vermeye devam edecek.
Yetkililer, vatandaşların ulaşım planlarını geçici güzergâh düzenlemesini dikkate alarak yapmaları gerektiğini bildirdi.