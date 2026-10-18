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Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte gündeme gelen indirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde, benzinin litre fiyatı önemli ölçüde düşecek. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte araç sahipleri, benzini salı gününden itibaren daha uygun fiyata alabilecek.

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor.

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