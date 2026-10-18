Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4,30 TL indirim yapılması bekleniyor.
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte gündeme gelen indirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde, benzinin litre fiyatı önemli ölçüde düşecek. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte araç sahipleri, benzini salı gününden itibaren daha uygun fiyata alabilecek.
Muhabir: Haber Merkezi