İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak, Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nde sele neden oldu. Yoğun yağışın ardından taşan Büyük Dere'nin suları, içinde üç kişinin bulunduğu otomobili sürükledi.

Otomobilden bir kişi kurtuldu

Taşkın sırasında otomobilde bulunan üç kişiden biri kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardı. Diğer iki kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kurtulan kişi, çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye ulaştırıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayıp iki kişi için arama çalışması

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kocaeli'den de destek ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, kayıp iki kişi ve sel sularında sürüklenmiş olabileceği değerlendirilen otomobil için üç ayrı noktada arama yapıldı.

Gebze'ye bağlı Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, kurtulan kişinin otomobilin camını kırarak dışarı çıktığını ve bir dala tutunarak kurtulduğunu aktardı.