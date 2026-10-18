Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe A.Ş, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona tempolu ve çekişmeli geçen mücadelede deplasman ekibi Göztepe, bulduğu fırsatları değerlendirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk Yarıda Göztepe Baskısı Gol Getirdi

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 17. dakikada Kocaelispor'dan geldi. Sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın adrese teslim ortasında ceza sahası sol çaprazında Metehan Altunbaş'ın şutu yandan dışarı çıktı.

Oyunun kontrolünü eline alan Göztepe, aradığı golü 24. dakikada buldu. Sol kanattan Rhaldney'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.

dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında buluşan Miroshi'nin sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topa sahip oldu ve ilk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarıda Karşılıklı Goller Ve Penaltı Kararı

İkinci yarıya da etkili başlayan İzmir temsilcisi, 57. dakikada Antunes'in pasında Juan ile gole yaklaştı ancak şutta kaleci Serhat geçit vermedi.

Fark 2'ye Çıktı: 77. dakikada Juan'ın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Miroshi'nin gelişine yaptığı harika vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 0-2 oldu.

Kocaelispor Penaltıyla Umutlandı: 81. dakikada Kocaelispor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topta Henrique'nin elle müdahalesini tespit eden hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş'ta Önder Özen'den galibiyet sonrası buruk açıklama! İçeriği Görüntüle

Berkan Kutlu Affetmedi: 82. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

Kalan dakikalarda Kocaelispor'un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Göztepe zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.