Yılın başında kırdığı tarihi rekorla dikkatleri üzerine çeken gümüş piyasasında sert satış dalgası yaşanıyor. Ocak 2026 döneminde ons başına 121,79 dolar seviyesine kadar yükselen değerli metal, 16 Ekim itibarıyla 57,31 dolara gerileyerek zirve noktasından yarı yarıya saptı. 1980 yılından bu yana en kötü tek günlük kaybını da bu süreçte kaydeden gümüşteki gerileme, küresel sanayi üretimi ve ekonomik büyüme beklentilerine dair kaygıları artırdı.

Küresel Yavaşlama Ve Sanayi Talebindeki Zayıflama Sinyali

Gümüşün altına kıyasla ekonomik gelişmelere çok daha duyarlı olduğunu belirten Money Metals Exchange Başkanı ve CEO'su Stefan Gleason, fiyattaki bu gerilemenin temel ekonomik sorunlara işaret edebileceği uyarısında bulundu.

Gümüş, sadece bir yatırım enstrümanı olmanın ötesinde aşağıdaki stratejik sanayi kollarında yaygın biçimde kullanılıyor:

Güneş Enerjisi Teknolojileri: Fotovoltaik panel üretiminde iletken materyal kullanımı.

Elektronik Ve Otomotiv: Çip, sensör ve elektrikli araç bileşenlerindeki kritik rolü.

Açıklanan son analizlerde, gümüş fiyatlarının doğrudan sanayi üretimi ve büyüme beklentileriyle bağ kurduğu, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak aranan altından bu yönüyle ayrıştığı vurgulandı.

Orta Doğu Savaşları, Petrol Fiyatları Ve Faiz Baskısı

Uzman değerlendirmelerine göre gümüşteki kayıplar yalnızca resesyon beklentisiyle sınırlı değil. Piyasa dengelerini sarsan diğer temel faktörler şöyle sıralanıyor:

Jeopolitik Riskler Ve Petrol: Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel enflasyonu ve üretim maliyetlerini baskılıyor.

Şahin Merkez Bankaları: Yüksek enflasyon riski, merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini pekiştirerek değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Sığ Piyasa Yapısı: Gümüş piyasasının altın piyasasına kıyasla daha küçük ve sığ bir hacme sahip olması, satış dalgalarının fiyatlar üzerinde çok daha sert çöküşlere yol açmasına neden oluyor.

1980'den Bu Yana En Sert Tek Günlük Düşüş Kaydedildi

24/7 Wall St. verilerine göre, gümüşün rekor kırdığı günün hemen ardından tek bir seansta yaşanan yaklaşık yüzde 30'luk tarihi erime, 1980 yılından bu yana piyasaların gördüğü en büyük tek günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Analistler; dolar endeksinin seyri, faiz kararları, yatırımcı pozisyonları ve küresel sanayi talebinin gümüşün önümüzdeki dönemdeki yönünü belirlemede ana unsur olmaya devam edeceğini vurguluyor.