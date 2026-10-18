Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen feci kazada felaket yaşandı. Yazlık evlerinden İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu cip, dereye düşerek sel sularına kapıldı. Sürücünün kendi imkanlarıyla hayatta kaldığı olay sonrası başlatılan geniş çaplı arama kurtarma operasyonunda ilk acı haber İstanbul'dan geldi.

Aracın Camını Kırıp Çıktı, Dala Tutunarak Hayatta Kaldı

Korkunç olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yakınlarındaki derede gerçekleşti. Mustafa Deniz Ertaş idaresindeki 34 HER 50 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi:

Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi: AFAD, İtfaiye, İBB Su Altı Arama Kurtarma, GEAK, ÇAKTİM, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede seferber oldu.

Mucizevi Kurtuluş: Sürücü Mustafa Deniz Ertaş, aracın camını kırarak arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş ile birlikte dışarı çıktığını, kendisinin kıyıdaki bir ağaç dalına tutunarak kurtulmayı başardığını ifade etti. Ertaş, sel sularında gözden kaybolan arkadaşlarını bir daha göremediğini belirtti.

Bir Kişinin Cansız Bedeni Pendik'te Bulundu

Ekiplerin dere yatağı ve akıntı yönünde başlattığı hummalı çalışmalar sonucunda kayıp iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıyla sürüklenen cesedin İstanbul'un Pendik ilçesi kıyısında bulunduğu bildirildi.

Cansız bedeni bulunan kişinin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, derede kaybolan diğer vatandaşı bulmak için su altı ve kara ekiplerinin arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.