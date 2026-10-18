Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda görevine resmen başlayan Mehmet Ali Yüksel, il binasında geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı ile çok sayıda partilinin yer aldığı toplantıda Yüksel, partinin köklü değerlerine, milli mücadele mirasına ve İstanbul'daki örgütsel hedeflerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

"CHP Ajans Üretimi Bir Parti Değildir"

Konuşmasında partinin tarihsel ve toplumsal zeminine vurgu yapan Mehmet Ali Yüksel, CHP'nin bu toprakların en doğal ve meşru siyasi hareketi olduğunu ifade etti. Yüksel, değerlendirmelerinde şu hususların altını çizdi:

Toplumsal Kapsayıcılık: Anadolu'nun tüm renklerini ve kimliklerini bünyesinde barındıran erdemli bir devlet inşası sorumluluğu taşıdıklarını belirtti.

Milli Mücadele Mirası: CHP ilkelerinin reklam ya da PR şirketleri tarafından değil; Çanakkale, Sakarya, Filistin, Şam ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve millet tarafından yazıldığını söyledi.

Bağımsızlık Vurgusu: Partinin hiçbir sermaye gücünün, medya organının, cemaatin veya dış emperyal odağın vesayetini kabul etmeyeceğini teyit etti.

"Baba Ocağına Ve Ata Evine Davet Ediyorum"

İstanbul genelinde yürütülecek örgütsel çalışmalara dair yol haritasını paylaşan Yüksel, kentteki tüm mahallelerde sokak sokak mücadele edeceklerini belirtti.

Eski yol arkadaşlarına ve partiye gönül verenlere birlik çağrısında bulunan Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi işiniz bittiğinde bir kenara atacağınız, satacağınız ya da terk edeceğiniz yedek bir parti değildir. Erdemli bir toplum ve devlet inşası için geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimizi, beni arayan tüm vatandaşlarımızı ata evine, baba ocağına davet ediyorum. CHP İstanbul İl Örgütü olarak kadınıyla, genciyle, öğrencisiyle ve emekçisiyle İstanbul'da partimizin iktidarını koruyacağız." Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebek böyle kurtarıldı İçeriği Görüntüle