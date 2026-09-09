Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, suçiçeği aşısının ikinci dozunun önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi’nde yaptığı düzenleme kapsamında, 1 Eylül itibarıyla 48. ayını dolduran çocuklara suçiçeği aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı.

Daha önce ikinci doz aşısını yaptırmamış 49-72 ay arasındaki çocuklar için de yakalama aşılaması yapılacak.

Suçiçeği kolay bulaşıyor

Suçiçeğinin, varicella-zoster virüsünün neden olduğu ve bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğunu belirten Sert, hastalığın en belirgin özelliğinin kaşıntılı, içi sıvı dolu döküntüler olduğunu söyledi.

Hastalığa ateş, halsizlik, iştahsızlık ve genel kırgınlığın da eşlik edebildiğini ifade eden Sert, bulaştırıcılığın döküntüler başlamadan 1-2 gün önce ortaya çıkabildiğini belirtti.

Bulaştırıcılığın ciltteki lezyonların tamamı kabuklanana kadar devam edebildiğine dikkat çeken Sert, özellikle kreş, anaokulu ve okullarda hastalığın kısa sürede yayılabileceğini kaydetti.

“Tek doz her çocukta aynı korumayı sağlamayabilir”

Suçiçeğinin sağlıklı çocukların önemli bölümünde kendiliğinden iyileşebildiğini ancak hastalığın tamamen risksiz görülmemesi gerektiğini vurgulayan Sert, bazı çocuklarda ciddi komplikasyonlar gelişebileceğini söyledi.

Döküntülerin kaşınmasına bağlı bakteriyel deri enfeksiyonlarının yanı sıra daha nadir olarak zatürre ve sinir sistemini etkileyen ciddi tabloların görülebileceğini belirten Sert, bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda hastalığın daha ağır seyredebildiğini ifade etti.

Sert, ilk doz aşının ağır hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını, ancak tek doz aşılanan bazı çocuklarda virüsle karşılaşılması halinde hastalık gelişebileceğini söyledi.

İkinci doz korumayı güçlendiriyor

İkinci dozun, ilk dozla oluşan bağışıklık yanıtını güçlendirmeyi ve aşıya rağmen ortaya çıkabilecek vakaların görülme ihtimalini azaltmayı amaçladığını belirten Sert, aşılı bir çocukta suçiçeği görülmesinin aşının etkisiz olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Sert, iki dozluk aşılama ile hem çocukların bireysel olarak daha güçlü korunmasının hem de toplumdaki virüs dolaşımının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ailelere “aşı kartlarını kontrol edin” çağrısı

Okulların açıldığı ve çocukların yeniden kalabalık ortamlarda bir araya geldiği dönemde aşıların eksiksiz olmasının önemine dikkat çeken Sert, ailelere çocuklarının aşı kartlarını ve e-Nabız kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Özellikle 4-6 yaş arasında çocuğu bulunan ailelerin, ikinci dozun uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirten Sert, eksik doz bulunması halinde aile hekimliği birimlerinden bilgi alınmasını önerdi.

Uzmanlara göre aşıların önerilen zamanda ve eksiksiz uygulanması, yalnızca çocuğun kendisini değil, çevresindeki çocukları ve hastalığı daha ağır geçirme riski bulunan kişileri korumaya da katkı sağlıyor.