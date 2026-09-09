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Kazada yaralanan sürücü T.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle K.Ç'nin kullandığı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda T.Y. idaresindeki 38 BJ 756 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 38 AOP 331 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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