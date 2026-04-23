İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı da olan Ferdi Atuner için düzenlenen törene ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende Atuner’in sanat hayatı ve sahne kariyerine dair konuşmalar yapıldı.

Kızı İlayda Atuner’den yürek burkan sözler

Törende konuşan kızı İlayda Atuner, babasına olan sevgisini gözyaşları içinde anlattı:

“O benim ilk aşkım, kahramanım, en kıymetlimdi. Beni her zaman o meşhur gür sesiyle ‘Canım kızım’ diye karşılardı. Ona doymak benim için mümkün değildi, hâlâ değil.”

Atuner, babasının sanata olan bağlılığını vurgulayarak onun yaşamını sahneye ve sanata adadığını ifade etti.

“Çocuk kalpliydi, çocuk bayramında göçtü”

Sanatçının yakın arkadaşı Metin Ertem ise Ferdi Atuner’i “çocuk kalpli bir sanatçı” olarak tanımlayarak, “Çocuk Bayramı’nda aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Oğlu Toygar Atuner: “Hayatının 45 yılını sahneye adadı”

Sanatçının oğlu Toygar Atuner de konuşmasında, babasının uzun yıllar sanatla iç içe bir yaşam sürdüğünü ve operaya büyük emek verdiğini söyledi.

Son yolculuğuna uğurlandı

AKM’deki törenin ardından Ferdi Atuner’in cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı için uğurlandı.