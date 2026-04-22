İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tatlıses’e safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, 11 Nisan’da ameliyat edildi. Taburcu sonrası konuşan Tatlıses,

“Safra kesemi aldılar, kafam kadar taş çıktı. Bana bebekler gibi baktılar” sözleriyle sağlık ekibine teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanımıza Teşekkür Ediyorum”

Hastanede tedavi gördüğü süreçte gündemi takip ettiğini belirten Tatlıses, Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ederek, uluslararası liderleri Antalya’da bir araya getirmesini övdü.

Aile Açıklamaları Dikkat Çekti

Ünlü sanatçı, çocuklarıyla ilgili sözleriyle gündem yarattı. Bazı çocuklarının hastaneye alınmaması konusunda kendisinin talimat vermediğini belirten Tatlıses,

“Tuğçe benim canım ama hepsinden razı değilim” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya Hastane Çağrısı

Tatlıses ayrıca Mehmet Ali Aydınlar’a seslenerek, Şanlıurfa’da bulunan arazisine hastane yapılması için destek istedi. Bölgede özel hastane eksikliği olduğunu vurguladı.

“Mirasımın Hepsini Devlete Bırakacağım”

En çok konuşulan açıklaması ise mirasıyla ilgili oldu. Tatlıses,

“Parayı ben kazandım, babamdan kalmadı. Mirasımın hepsini devlete bırakacağım” diyerek ailesine sitem etti. Ayrıca, sahip olduğu ünün değerinin yeterince bilinmediğini dile getirdi.

Sevenlerine Mesaj Gönderdi

Sanatçı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

İbrahim Tatlıses’in hem sağlık durumu hem de yaptığı açıklamalar, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.