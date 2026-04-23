Haftanın dikkat çeken atamalarında, Serikspor – Atakaş Hatayspor karşılaşmasını Asen Albayrak, Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.

37. hafta hakem listesi açıklandı

25-26 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler de netleşti. Program şöyle:

25 Nisan Cumartesi:

  • İmaj Altyapı Vanspor FK – İstanbulspor: Alpaslan Şen
  • Serikspor – Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak
  • Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan

26 Nisan Pazar:

Beşiktaş'ın Yeni Sponsoru Belli Oldu
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Manisa FK: Fatih Tokail
  • SMS Grup Sarıyer – Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
  • Özbelsan Sivasspor – Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir
  • Atko Grup Pendikspor – Boluspor: Ümit Öztürk
  • Erzurumspor FK – Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
  • Sakaryaspor – Arca Çorum FK: Burak Pakkan
  • Amed Sportif Faaliyetler – Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

MHK’den kritik hafta atamaları

TFF MHK, sezonun son haftalarına girilirken hakem atamalarını titizlikle belirledi. 37. hafta karşılaşmaları ligde sıralamayı doğrudan etkileyecek önemli maçlara sahne olacak.

Kaynak: AA