Haftanın dikkat çeken atamalarında, Serikspor – Atakaş Hatayspor karşılaşmasını Asen Albayrak, Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.

37. hafta hakem listesi açıklandı

25-26 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler de netleşti. Program şöyle:

25 Nisan Cumartesi:

İmaj Altyapı Vanspor FK – İstanbulspor: Alpaslan Şen

Serikspor – Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan

26 Nisan Pazar:

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Manisa FK: Fatih Tokail

SMS Grup Sarıyer – Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

Özbelsan Sivasspor – Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir

Atko Grup Pendikspor – Boluspor: Ümit Öztürk

Erzurumspor FK – Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

Sakaryaspor – Arca Çorum FK: Burak Pakkan

Amed Sportif Faaliyetler – Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

MHK’den kritik hafta atamaları

TFF MHK, sezonun son haftalarına girilirken hakem atamalarını titizlikle belirledi. 37. hafta karşılaşmaları ligde sıralamayı doğrudan etkileyecek önemli maçlara sahne olacak.