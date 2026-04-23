Haftanın dikkat çeken atamalarında, Serikspor – Atakaş Hatayspor karşılaşmasını Asen Albayrak, Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.
37. hafta hakem listesi açıklandı
25-26 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler de netleşti. Program şöyle:
25 Nisan Cumartesi:
- İmaj Altyapı Vanspor FK – İstanbulspor: Alpaslan Şen
- Serikspor – Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak
- Adana Demirspor – Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan
26 Nisan Pazar:
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Manisa FK: Fatih Tokail
- SMS Grup Sarıyer – Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
- Özbelsan Sivasspor – Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir
- Atko Grup Pendikspor – Boluspor: Ümit Öztürk
- Erzurumspor FK – Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
- Sakaryaspor – Arca Çorum FK: Burak Pakkan
- Amed Sportif Faaliyetler – Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran
MHK’den kritik hafta atamaları
TFF MHK, sezonun son haftalarına girilirken hakem atamalarını titizlikle belirledi. 37. hafta karşılaşmaları ligde sıralamayı doğrudan etkileyecek önemli maçlara sahne olacak.
Kaynak: AA