Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Cengiz Arslan, bronz madalya mücadelesinde Hırvat rakibi Pavel Puklavec’i 7-6 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Turnuvaya etkili başlayan Arslan, ilk turda Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes’i tuşla geçti. Çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza’yı 4-3, yarı finalde ise Gürcü Iuri Lomadze’ye 3-2 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçına çıktı.

“Zihinsel bir savaş içindeyim”

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Arslan, olimpiyat hedefi nedeniyle bir dönem sıklet değiştirdiğini ve bunun kariyerine olumsuz yansıdığını söyledi. Arslan, “Olimpiyat hedefim için sıklet değiştirdim, bu süreçte 2-3 yıl kaybım oldu. Tekrar kendi sıkletime döndüm” ifadelerini kullandı.

Başarısını ailesine armağan eden milli güreşçi, “Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Eşimin desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Madalyamı oğlum Kuzey’e, çiçeğimi de eşime armağan ediyorum” dedi.