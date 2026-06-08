CHP lideri Özgür Özel yönetimindeki parti Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Elinde Anayasa ve Meclis İçtüzüğü ile kürsüye gelen Zeynel Emre, grup iç yönetmeliğine uyulmama konusunda bir direnç gösterildiği belirterek “İç tüzüğü değiştirebilirsiniz bunun yöntemleri vardır. CHP grubunun yarısından bir fazlası değiştirebilir. Bu der ki; 'Parlamentoda bir kişi genel başkan sıfatına haiz değilse grup başkanı seçilir.' Ben bunu tanımam diyemezsiniz. Gerek grubu toplama gerekse iş ve işlemleri yapma konusunda yetkili olan Grup Başkanı ve vekilleridir" dedi.

Zeynel Emre “Grup toplantısı yapabilmenin şartları belli. Ayrı grup kurar gider konuşursunuz ama CHP kuralları belli. Zorla yapacağım, hiçbir şey dinlemeyeceğim gibi bir düşüncenin hasıl olduğuna inanmak istemiyorum Genel Merkez önünde toplanan "mafyatik" kalabalığın grup toplantısında da Meclis'te olabilir. Meclis çatısı altında çirkin görüntüler olursa faili bu kararları verenler olacaktır.” diye konuştu." ifadelerini kullandı.

