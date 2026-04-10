Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu metrosu kapsamında yürütülen Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle Mamak’taki Natoyolu Caddesi’nde trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 11 Nisan 2026 tarihinde saat 22.00 itibariyla bölgede yol aktarımı ve şerit daralması yapılacak. Çalışmalar süresince sürücülerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

ABB, ulaşımda aksama yaşanmaması adına sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, kamuoyuna da anlayış çağrısında bulundu.