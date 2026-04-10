Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Dada ile birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bölgeye yönelik hazırladığı proje sunumunu izledi.

Dr. Öğr. Üyesi Burak Özdöver ve Stüdyo Koordinatörü Prof. Dr. Müge Akkar Ercan liderliğinde yürütülen çalışmada, 2025-2026 Akademik Yılı bahar döneminde verilen “UD 502 Kentsel Tasarım Stüdyosu II” dersi kapsamında “Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler” teması ele alındı. Öğrencilerin bölgeye dair geliştirdiği fikir projeleri dikkat çekti.

Sunumu ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de takip etti.

Sunum sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Kantarcı, ortaya konan fikirleri “ufuk açıcı” olarak nitelendirerek emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.