Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların inceleme altına alındığı ve bu kapsamda adli sürecin işletildiği bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde Kabaş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Kabaş, işlemleri yapılmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen Kabaş, adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılacak.

Soruşturma ve yargı sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.