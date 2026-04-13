Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliği başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen akademik başarıyı artırma projesi kapsamında düzenlenen program, öğrencilerin sınav sürecine daha hazırlıklı girmesini amaçlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, yaklaşan sınav sürecinin verimli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin farklı yöntemlerle öğrencilere rehberlik ettiğini belirten Bakır, eğitim sürecine katkı sunan öğretmen ve ailelere teşekkür etti.

Rehberlik seminerleri, müzik programları ve çeşitli ikramların yer aldığı etkinliklerin 15 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi. Programın, öğrencilerin motivasyonunu artırarak sınav başarısına katkı sağlaması hedefleniyor.