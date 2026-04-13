Yavuz Ağıralioğlu, Özgür Özel ile Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ağıralioğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışıyla potansiyelini yeterince kullanamadığını belirterek, “Memleketin çok daha güçlü olabilecek bir potansiyeli var. Bu potansiyeli hayata geçirecek yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin Sorunları Kader Değil”

Muhalefetin temel yaklaşımının “daha iyisi mümkündür” anlayışına dayandığını vurgulayan Ağıralioğlu, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunların kaçınılmaz olmadığını ifade etti. Küresel gelişmelerin ve bölgesel risklerin Türkiye ekonomisine etkilerinin de görüşmede ele alındığını söyledi.

“Siyasi Rekabetin Ötesinde Sorunlar Var”

Ağıralioğlu, konuşmasında siyasi rekabetin ötesine geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İktidara artık söz söyleme eşiklerini bile geçtik. Şimdi artık iktidara değil, millete konuşuyoruz. Seçimi, sandığı değil; devleti, milleti ve cumhuriyeti muhafaza etme sorumluluğundayız.”

Kurulacak siyasi yapıların masa başında değil, toplumun beklentileri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, “Ne kurulacaksa önce milletin kalbinde kurulmalıdır” dedi.

“Güçlü Lider Değil, Güçlü Kurumlar Gerekli”

Türkiye’nin güçlü liderlerden ziyade güçlü kurumsal yapılara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ağıralioğlu, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını savundu. Devletin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyeler Üzerinden ‘Millet İradesi’ Vurgusu

Yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, belediyelerin seçim sonuçlarına göre yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Millet kime oy verdiyse belediye onlara teslim edilmelidir” dedi. Sandıkta kazanılamayan belediyelerin farklı yollarla alınmaya çalışılmasının millet iradesine saygısızlık olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’den Destek Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açıklamasında, Anahtar Parti ile planlanan görüşmenin İstanbul’da gerçekleştirildiğini belirterek, parti teşkilatına başarı dileklerini iletti. Özel, Anahtar Parti’nin İstanbul’daki yapılanmasına ilişkin “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.