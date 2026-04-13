Doktor Başka Hayatta dizisi ekran macerasını beklenenden erken noktalıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı yapım, final bölümü çekilmeden yayından kaldırılıyor.

Dass Yapım imzası taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayın hayatı boyunca istenilen reyting seviyesine ulaşamadı. Düşük izlenme oranlarının ardından projede senarist ve yönetmen değişikliğine gidilmesine rağmen beklenen yükseliş sağlanamadı.

Dizinin dün akşam ekrana gelen 6. bölümü total’de 2.52, AB’de 3.18 ve ABC1’de ise 2.97 reyting aldı. Ancak bu sonuçlar da yapımın devamı için yeterli görülmedi.

Kulislerden sızan bilgilere göre kanal yönetimi, dizi için 6. bölüm itibarıyla final kararı aldı. Buna göre “Doktor Başka Hayatta” dizisi için ayrıca bir final bölümü çekilmeyecek ve yapım finalsiz şekilde ekranlara veda edecek.