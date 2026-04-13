Beypazarı ilçesinde öğrencilerin spora yönlendirilmesi amacıyla spor malzemesi dağıtım programı gerçekleştirildi. Program kapsamında ilkokul öğrencilerine çeşitli spor ekipmanları ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, Rüstempaşa İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı. Lal, öğrencilere kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verirken, çocuklarla sohbet ederek sporun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte öğrencilere spor ayakkabısı, suluk ile birlikte futbol, voleybol ve basketbol topları dağıtıldı. Programın, çocukların fiziksel aktivitelere katılımını artırması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırması hedefleniyor.