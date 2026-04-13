Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve yönetim kurulu üyeleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Basın İlan Kurumu’nun üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Toplantıya Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, Başkan Vekili İlhami Giray Şahin, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Ergün, Prof. Dr. Muharrem Özen ve Yusuf Şimşek katıldı. Görüşmede ayrıca Genel Kurul Üyesi Tahir Gülebak, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş ve Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın da yer aldı.

Ziyarette, Basın İlan Kurumu’nun medya sektörüne yönelik yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve destek programları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Özellikle yerel basının güçlendirilmesine yönelik projeler ve bu alanda atılabilecek yeni adımlar üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliği olanakları ele alınarak, medya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Hasan Şıldak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Basın İlan Kurumu heyetine teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.