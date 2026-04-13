Ankara’da yürütülen ASKİ çalışması kapsamında 303, 304 ve 391 numaralı otobüs hatlarında geçici güzergâh değişikliğine gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre otobüsler, İran Caddesi üzerinden düz devam ederek Çankaya Caddesi bağlantısı üzerinden Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkacak ve seferlerine bu güzergâh üzerinden devam edecek.

BAZI DURAKLAR GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI KALACAK

Güzergâh değişikliği nedeniyle 12448, 12451, 12281, 12277, 12274, 13824 ve 13136 numaralı duraklar, çalışmalar süresince geçici olarak kullanılmayacak.

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için düzenlemenin geçici olduğunu belirterek hatların yeni güzergâh üzerinden hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

EGO'dan Açıklama

EGO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Değerli Vatandaşlarımız, 303, 304 ve 391 numaralı hatlarımızda İran Caddesi’nden Turan Emeksiz Sokak’a dönüş noktasında yürütülen ASKİ çalışması nedeniyle geçici güzergâh düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda araçlarımız, İran Caddesi üzerinden düz devam ederek Çankaya Caddesi’nden Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkmak suretiyle seferlerine devam edecektir. Söz konusu düzenleme nedeniyle 12448, 12451, 12281, 12277, 12274, 13824 ve 13136 numaralı duraklara geçici süreyle hizmet verilemeyecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.