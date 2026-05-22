HİFA Yardım Derneği Başkanı Serdar Çalımlı, derneğin kuruluş sürecini ve hedeflerini gazetemiz SONSÖZ’e anlattı. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yardım faaliyetlerini daha önce bireysel ve amatör şekilde organize ettiklerini belirten Çalımlı, zaman içerisinde insanların güven duyacağı kurumsal bir yapı oluşturma ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Çalımlı, “Bizim için yardım sadece bir koli ulaştırmak değil; insan onurunu koruyan, insanlara fayda sağlayan sürdürülebilir çözümler üretmektir. Gıdadan eğitime, su kuyularından öğrenci burslarına kadar birçok alanda çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN EN BÜYÜK İHTİYACI GÜVEN”

Türkiye’de yardım anlayışının değişmesi gerektiğini savunan Çalımlı, insanların artık yalnızca duygusal söylemlerle değil, somut şeffaflık uygulamalarıyla ikna olduğunu belirtti. HİFA Yardım Derneği’nin tam da bu noktada ortaya çıktığını ifade eden Çalımlı, şu değerlendirmede bulundu: “İnsanlar yardım etmek istiyor fakat bağışının gerçekten yerine ulaştığını görmek istiyor. Biz gösterişten uzak, hesap verebilir ve kalıcı etki oluşturan bir yardım modeli kurmak istiyoruz.”

“YARDIM DEĞİL, SOSYAL DÖNÜŞÜM HEDEFLİYORUZ”

HİFA Yardım Derneği’nin yalnızca klasik yardım faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Serdar Çalımlı, uzun vadeli sosyal projelere de ağırlık vereceklerini söyledi. Eğitim, gençlik çalışmaları, yetim destekleri ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin öncelikli alanlar arasında yer aldığını ifade eden Çalımlı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlara sunulmak üzere projeler hazırladıklarını kaydetti. Çalımlı, “Gerçek yardım sadece bugünü kurtarmak değil, geleceği birlikte inşa edebilmektir. İnsanları yardıma bağımlı hale getiren değil, onları güçlendiren projeler üretmek istiyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI YARDIM HEDEFİ

Dernek faaliyetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Çalımlı, özellikle Filistin, Gazze, Türkistan coğrafyası ve Afrika ülkelerinde çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti. Su kuyuları, yetim destek programları, gıda yardımları, sağlık destekleri ve acil yardım organizasyonlarının öncelikli çalışma başlıkları arasında olduğunu ifade eden Çalımlı, “Biz yardımın milliyet, dil ve coğrafya ayrımı olmadan yapılması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

