CHP’nin kurultay sürecine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına yaptığı başvuru, Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemine taşındı. YSK’nın, parti tarafından yapılan itirazı değerlendirmek üzere toplandığı bildirildi.

CHP cephesi, kurultay ve kongre süreçlerinin seçim kurulları denetiminde gerçekleştirildiğini belirterek alınan kararın hukuki karşılığı olmadığını savunuyor. Parti yönetimi, yapılan başvuruda delegelerin iradesiyle oluşan sürecin geçerliliğinin korunmasını talep etti.

Başvurunun ardından YSK üyeleri değerlendirme sürecine başlarken, siyaset kulislerinde kuruldan çıkacak kararın nasıl bir yol haritası oluşturacağı merak konusu oldu. Kararın gün içerisinde açıklanabileceği belirtiliyor.