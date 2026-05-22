Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Türkiye’de giderek derinleştiğini savunduğu antidemokratik uygulamalara ve siyasal müdahalelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği açıklamasında, laik, demokratik hukuk devleti ilkesinden taviz verilmeden mücadeleye devam edileceği vurgulanırken, halk iradesinin gasp edilmesine ve siyasi partilerin yargı yoluyla dizayn edilmesine karşı durulacağı ifade edildi.

Dernek, Türkiye’nin ihtiyacının; hukukun siyasetin aracı haline getirildiği bir düzen değil, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hâkim olduğu bir sistem olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, laiklik, eşitlik ve özgürlük temelinde hareket eden tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olunacağı kaydedildi.

“Hukuk Darbesi” İddiası ve CHP Vurgusu

PSAKD, açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik son gelişmelere de değindi.

Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yürütülen süreçleri “hukuk darbesi” olarak değerlendiren dernek, bu tür müdahalelerin demokratik siyaseti hedef aldığını savundu.

Açıklamada, “demokratik siyaseti hedef alan her türlü müdahalenin karşısında olunduğu” ifade edilerek kamuoyuna saygı duyuruldu.

Demokrasi ve Dayanışma Çağrısı

PSAKD, açıklamasının sonunda tüm toplumsal kesimlere birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, demokrasi, özgürlük ve eşit yurttaşlık mücadelesinin sürdürüleceğini vurguladı.