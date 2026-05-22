Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin güçlü politika çerçevesi ve uygulanan sıkılaştırıcı adımlar sayesinde dış şoklara karşı dayanıklılığını koruduğu ifade edildi. Finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülebilmesi için koordineli politikaların önemine dikkat çekildi.

Enflasyonla Mücadele ve Makro Finansal Denge

Toplantıda ayrıca dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiği vurgulandı. Makro finansal istikrarın korunmasının, fiyat istikrarı hedefleri açısından kritik olduğu belirtildi.

Yakından Takip Mesajı

Komitenin, küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği ifade edilirken, finansal istikrarın korunması için gerekli tüm adımların eşgüdüm içinde atılacağı bildirildi.

Kamuoyuna Açıklama

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği için tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.

