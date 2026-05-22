Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, hafif ticari araçla bölgeye gelen şüpheliler bir süre sonra TIR’ın dorsesini açtı. Ardından içeride bulunan yaklaşık 139 basınçlı yıkama makinesi kısa sürede araçlarına aktarıldı.

Yaklaşık 444 bin lira değerinde olduğu belirtilen ürünlerin piyasa değerinin ise birim başına 3 bin 200 lira civarında olduğu öğrenildi.

Sürücü hırsızlığı fark etti, polis harekete geçti

Olayın ardından TIR sürücüsü aracının yanına geldiğinde ürünlerin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtları incelemeye alındı

Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte polis ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.