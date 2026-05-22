CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in yanında olduklarını belirterek, partinin ve delegelerin iradesine sahip çıktıklarını söyledi.

Kaya, “Bugün Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanındayız. Tüm milletvekili arkadaşlarımızla birlikte partimizin, delegelerimizin ve milletimizin iradesine, emanetine sahip çıkıyoruz” dedi.

Alınan kararın kendileri açısından geçersiz olduğunu vurgulayan Kaya, “Bu alınan karar milletimizin nezdinde de bizim nezdimizde de yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin iktidar yürüyüşünün iktidarı rahatsız ettiğini belirten Kaya, “Bu karar, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde partimizin iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesinin ve doğru politikalar üretmesinin bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişi iktidarı rahatsız etmektedir” diye konuştu.

İktidarın ekonomiyi düzeltemediğini söyleyen Kaya, “Ekonomiyi bir türlü düzeltemeyen iktidar, bu kararla birlikte ekonomiye daha da büyük zarar verecektir” dedi.

Sahada vatandaşların desteğini gördüğünü ifade eden Kaya, “Ben sahayı karış karış gezen bir milletvekili olarak vatandaşlarımızın bizim yanımızda olduğunu görüyorum. Milletimizin vicdanına güveniyoruz” dedi.

CHP’li Kaya açıklamasını, “Biz hep birlikte kenetlenmiş durumdayız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.