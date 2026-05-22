Sıcaklıkların:
- Güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında
- Diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor
Gün Gün Kurban Bayramı Hava Durumu
Arife Günü
Yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken:
- Güney ve İç Ege
- Akdeniz
- İç Anadolu’nun güneyi
- Karadeniz’in orta ve doğu kesimleri
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi
bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Bayramın 1. Günü
- Marmara’nın doğusu
- Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümü
- Karadeniz iç kesimleri
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok noktası
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Bayramın 2. Günü
Güney Ege kıyıları ile Hakkari ve Şırnak hariç neredeyse tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor.
Bayramın 3. Günü
Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak yağış devam edecek.
Bayramın 4. Günü
Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu’nun güneyi dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkisini sürdürecek.
Büyükşehirlerde Bayram Havası
Ankara
Bayram boyunca sağanak yağış bekleniyor. Özellikle gün içinde kısa süreli ama yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.
İstanbul
Bayramın özellikle 2. ve 3. günlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Zaman zaman yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
İzmir
Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağış ihtimali diğer büyükşehirlere göre daha düşük.
Uzmanlardan Uyarı: Ani Yağışlara Dikkat
Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince görülebilecek:
- Ani sağanaklar
- Gök gürültülü fırtınalar
- Yerel su baskınları
gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.