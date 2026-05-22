Sıcaklıkların:

Güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında

Diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor

Gün Gün Kurban Bayramı Hava Durumu

Arife Günü

Yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken:

Güney ve İç Ege

Akdeniz

İç Anadolu’nun güneyi

Karadeniz’in orta ve doğu kesimleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi

bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

Bayramın 1. Günü

Marmara’nın doğusu

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümü

Karadeniz iç kesimleri

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok noktası

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bayramın 2. Günü

Güney Ege kıyıları ile Hakkari ve Şırnak hariç neredeyse tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. Günü

Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak yağış devam edecek.

Bayramın 4. Günü

Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu’nun güneyi dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkisini sürdürecek.

Büyükşehirlerde Bayram Havası

Ankara

Bayram boyunca sağanak yağış bekleniyor. Özellikle gün içinde kısa süreli ama yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.

İstanbul

Bayramın özellikle 2. ve 3. günlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Zaman zaman yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

İzmir

Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağış ihtimali diğer büyükşehirlere göre daha düşük.

Uzmanlardan Uyarı: Ani Yağışlara Dikkat

Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince görülebilecek:

Ani sağanaklar

Gök gürültülü fırtınalar

Yerel su baskınları

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.