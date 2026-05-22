CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun parti adına görev yapan bazı hukukçularla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, gönderilen azilname ile birlikte avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş görevden alındı.

Azil kararının yankıları

Söz konusu gelişme, CHP içindeki kurultay süreci ve hukuki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Parti içi hukuk temsilinde yapılan bu değişiklik, sürecin seyrine ilişkin yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.