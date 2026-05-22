Ordu’da günlerdir etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde toprak kaymalarına neden oldu. Çatalpınar ilçesine bağlı Sayacatürk Mahallesi’nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Çatalpınar-Kabataş-Aybastı kara yolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleri ve güvenlik güçleri yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay, sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Özay, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtirken, devam eden yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Aybastı’da Otogarın Arkasında Korkutan Heyelan

Yoğun yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Aybastı ilçesi oldu. Şehirlerarası otogarın arkasındaki yamaçta meydana gelen heyelan, bölgede paniğe neden oldu.

Yumuşayan toprak kütlesi, otogarı çevreleyen istinat duvarına baskı yaparken, tahliye deliklerinden çamur ve suyun tazyikle dışarı fışkırdığı görüldü. Biriken toprak kütlesinin otogar park alanına taşması üzerine bölgedeki bir otobüs şoförü, olası tehlikeyi fark ederek aracını son anda uzaklaştırdı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayın ardından bölgeye gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek alanı kontrollü hale getirdi.

Ekipler Bölgede İnceleme ve Çalışma Başlattı

Her iki noktada da belediye ve ilgili ekiplerin incelemeleri sürerken, yolların yeniden ulaşıma açılması ve riskli bölgelerde ek önlem alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede devam eden yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.