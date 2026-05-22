CHP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına konuşan İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişte büyük zorluklardan geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz geçmişte çok büyük badireler atlatmış, darbelerle kapatılmış, mallarına el konulmuş bir partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiye, mahkeme salonlarında yön değiştirtemeyiz.”

İnce, parti içinde yaşanabilecek gerilimlerin iktidarın işine yarayacağını savunarak, tüm partilileri sağduyulu davranmaya davet etti.

Muharrem İnce açıklamasında, CHP içinde yaşanacak olası tartışmaların “tek adam rejimine hizmet edeceğini” belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Eğer sakin kalmaz, itidalli davranmaz ve kavgaya tutuşursak, emin olun ki sadece tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmeyi hiçbirimiz içimize sindiremeyiz. O zaman herkesi sakin olmaya davet ediyorum.”