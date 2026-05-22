Kararın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından gerçekleşen hareketlilik, CHP kulislerinde ve siyasi gündemde dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’na Destek Sloganları
Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar Mahallesi’ndeki konutundan ayrılırken bir grup partili tarafından karşılandı. Yaklaşık 20 kişilik grup, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.
Polis eskortu eşliğinde hareket eden konvoyda CHP’li milletvekilleri de yer aldı. Kılıçdaroğlu’na;
- Hüseyin Yıldız
- Mahir Polat
- Deniz Demir
eşlik etti.
Çalışma Ofisine Geçti
Kılıçdaroğlu’nun konvoy eşliğinde Çankaya’daki Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan çalışma ofisine geçtiği öğrenildi. CHP’de kurultay sürecine ilişkin yaşanan hukuki gelişmelerin ardından gerçekleştirilen bu ziyaret, siyasi kulislerde “göreve dönüş hazırlığı” şeklinde yorumlandı.
CHP Kurultayı Davasında Son Durum
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı, parti yönetimi ve muhalefet siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Kararın ardından gözler yeniden Kılıçdaroğlu’nun siyasi hamlelerine çevrildi.
Siyasi çevreler, önümüzdeki günlerde CHP yönetiminde yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip ediyor.