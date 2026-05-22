YÖK, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının mağduriyet yaşamaması için tüm gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığını belirterek, eğitim-öğretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesinin öncelik olduğunu vurguladı.

Öğrenciler İçin Güvence Mesajı

Yapılan açıklamada, özellikle öğrencilerin eğitim haklarının korunacağına dikkat çekildi. YÖK, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin akademik süreçlerinin zarar görmemesi için alternatif düzenlemeler ve idari işlemlerin hızla yürütüleceğini bildirdi.

Ayrıca, idari ve akademik personelin de süreçten olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Detaylar Önümüzdeki Günlerde Açıklanacak

YÖK, konuyla ilgili daha kapsamlı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Öğrenciler ve ailelerine, yalnızca resmî kanallardan yapılan açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sürecinde Son Durum

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili gelişmeler, kurucu vakfa kayyım atanması sonrası hız kazanırken, faaliyet izninin kaldırılması kararı yükseköğretim sisteminde dikkatle takip ediliyor.

Sürecin nasıl ilerleyeceği ve öğrencilerin akademik durumlarının nasıl etkileneceği, YÖK’ün yapacağı yeni açıklamalarla netleşecek.