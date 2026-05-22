CHP Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’ya başvuruda bulundu. YSK, CHP’nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüşmek için bugün saat 11.00’de toplandı. YSK, CHP’nin itirazını reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermişti. Mahkeme ayrıca kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların geçersiz sayılmasına hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar vermişti.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından yapılan başvuruda, seçim süreçlerine ilişkin nihai karar yetkisinin YSK’de olduğu savunuldu. Dilekçede, bölge adliye mahkemesinin kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbataları iptal etme yetkisinin bulunmadığı öne sürüldü.