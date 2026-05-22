Toplantının kapanış oturumunda, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulan teklif ve gündem maddeleri ele alındı. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında değerlendirilen raporlar okunarak oylamaya sunuldu.

Raporlar Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Genel Kurulda, Kurumun Durum Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporu üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Kurumun mevcut faaliyet ve denetim süreçleri resmiyet kazandı.

Staj Ücretlerine Yeni Düzenleme

Toplantıda alınan önemli kararlardan biri de stajyer öğrencilere yönelik oldu. Buna göre, Basın İlan Kurumu bünyesinde mevzuat kapsamında staj yapacak öğrencilere; stajın niteliği, süresi ve fiilen staj yapılan gün sayısı dikkate alınarak ücret ödenmesine karar verildi.

Bu düzenleme ile staj sürecinin daha sistemli ve adil bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Bir Sonraki Toplantı Eylül’de

Genel Kurul, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi. Bir sonraki toplantının 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.