Türk sporcular, gösterdikleri performansla şampiyonaya damga vururken, birçok kategoride finale yükselerek Avrupa şampiyonluğu için önemli avantaj yakaladı.

Final bileti alan milli sporcular arasında Enes Özdemir (Erkek Kata), Uğur Aktaş (Erkek Kumite +84 kg), Ömer Faruk Yürür (Erkek Kumite -75 kg) ve Zümra Rezzan İm (Kadın Kumite -55 kg) yer aldı.

Ayrıca Erkek Takım Kata ekibi; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak’tan oluşurken, Erkek Takım Kumite ekibi ise Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan ve Kadir Furkan Genç’ten oluştu.

Para karatede de Türkiye önemli başarı elde etti. Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finale yükselerek madalya mücadelesi verme hakkı kazandı.

Öte yandan Fatma Naz Yenen (Kadın Kumite -61 kg) ile Ömer Abdurrahim Özer (Erkek Kumite -67 kg), bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Milli sporcular, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek madalya müsabakalarında Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye Karate Milli Takımı, elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyonanın en dikkat çeken ülkeleri arasında yer aldı.