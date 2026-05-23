Edinilen bilgilere göre, Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında uluslararası seviyede arama kararı bulunan Umut Altaş, ABD güvenlik makamlarınca yakalandı.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan olayla ilgili gelişmenin ardından, Altaş’ın Türkiye’ye iade sürecine ilişkin işlemlerin başlatılmasının beklendiği öğrenildi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma yıllardır sürerken, genç kadının akıbetine ilişkin henüz net bir sonuca ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.