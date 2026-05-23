Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şule Yüksel Şenler’in hayatını konu alan yapımın özellikle genç kuşaklar için önemli bir ilham kaynağı olacağını vurguladı.

“Gençler için ilham verici bir yapım olacak”

Paylaşımında dizinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“TRT Tabii’nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Şule Yüksel Şenler’in hayatını konu edindiği ‘Şule: Senin Hikâyen’ dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduk. Bu değerli yapım ile inanıyorum ki, özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır.”

Erdoğan ayrıca, Şule Yüksel Şenler’i rahmetle andığını belirterek, TRT ailesi ve projede emeği geçen tüm ekibi tebrik etti.

Şule Yüksel Şenler’in hayatı dizi oldu

TRT’nin dijital platformu Tabii’de izleyiciyle buluşacak olan yapım, Şule Yüksel Şenler’in hayatını, düşünce dünyasını ve mücadelesini ekranlara taşıyacak. Dizi, özellikle genç izleyicilere tarihi ve kültürel bir bakış sunmayı amaçlıyor.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 22, 2026