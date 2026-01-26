Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2026 Ocak zam farkı ödemelerinde. En düşük emekli maaşının 20.000 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, kök maaşı bu sınırın altında kalan emeklilere yapılacak 3.119 TL’lik ek fark ödemesi için geri sayım başladı. Peki, hangi emekli ne zaman ödeme alacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme listesi.

Emekli Sandığı (4C) Zam Farkları Yatırıldı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkları 23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Toplamda 2,5 milyondan fazla kişiyi kapsayan bu ödemeler, banka ve PTT aracılığıyla tahsil edilebiliyor.

SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

SSK emeklileri, zamlı maaşlarını ve farklarını tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında alıyor.

Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Günü (Ocak 2026) 9 17 Ocak 7 18 Ocak 5 19 Ocak 3 20 Ocak 1 21 Ocak 8 22 Ocak 6 23 Ocak 4 24 Ocak 2 25 Ocak 0 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Bağ-Kur emeklileri için ödeme süreci ayın son haftasında yoğunlaşıyor.

5, 7 ve 9 olanlar: 25 Ocak

1 ve 3 olanlar: 26 Ocak

4, 6 ve 8 olanlar: 27 Ocak

0 ve 2 olanlar: 28 Ocak

En düşük emekli maaşı düzenlemesi (16.881 TL'den 20.000 TL'ye artış) kapsamında oluşan 3.119 TL'lik fark, kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanma sürecine göre normal maaş takviminden birkaç gün sonra da yatırılabilir.

En Düşük Emekli Maaşı Farkı Nasıl Sorgulanır?

Emekliler, zam farklarının yatıp yatmadığını şu kanallar üzerinden kontrol edebilir:

e-Devlet: "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranı. Mobil Bankacılık: "Hesap Hareketleri" veya "Maaş Ödemesi" sekmeleri. Alo 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi.