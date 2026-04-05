Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde yürütülen “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Mercan Restorasyonu Pilot Projesi” kapsamında yapılan çalışmaları paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi’nde Sivriada’dan Hayırsız Ada’ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahrip Olan Mercanlar Yeniden Canlandırılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle son yıllarda mercan türlerinde yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek amacıyla proje başlatıldı.

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliğinde yürütülüyor ve iki yıl sürecek.

Sağlıklı Mercanlar Tahrip Alanlara Taşınıyor

Projede, zarar görmüş mercan habitatlarını iyileştirmek için farklı bölgelerden alınan sağlıklı mercanlar belirlenen alanlara naklediliyor.

Pilot bölge olarak seçilen Hayırsız Ada’da, tahribata uğramış sarı gorgon türü mercanların arasına Sivriada’dan getirilen sağlıklı mercan toplulukları yerleştiriliyor.

Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işlemi sonrasında mercanların gelişimi düzenli olarak takip ediliyor.

200’den Fazla Mercan Nakledildi

Proje kapsamında bugüne kadar 200’den fazla mercan fragmanının nakli tamamlandı. Çalışmaların, Hayırsız Ada’daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Elde edilecek sonuçlara göre projenin ilerleyen süreçte daha geniş alanlara yayılması planlanıyor.