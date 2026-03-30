Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gıda israfının yalnızca bugünü değil geleceği de tehdit ettiğini vurguladı. Türkiye’nin, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte önemli bir dönüşüme liderlik ettiğini belirten Kurum, bu alandaki kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

“Gıda İsrafı Geleceği Tüketiyor”

Bakan Kurum, bu yılın temasının “gıda israfı” olduğuna dikkat çekerek, “Azalt, paylaş, dönüştür” çağrısında bulundu. Gıda israfının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Kurum, çöpe giden her gıdanın bir çocuğun sofrasından eksildiğini, boşa harcanan suyun ise doğal kaynakları tükettiğini ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi Küresel Bir Model Oldu

2017 yılında Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede ulusal bir projeden küresel bir çevre hareketine dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilerek uluslararası boyut kazandı.

30 Mart Dünya Gündeminde

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 2022 yılında alınan kararla 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi. Türkiye’nin öncülüğünde kabul edilen bu özel gün, çevre bilincinin artırılması açısından küresel ölçekte önemli bir farkındalık oluşturuyor.

COP31 Sürecinde Sıfır Atık Vurgusu

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde Türkiye’nin COP31 Başkanlığı süreci de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Bakan Kurum, New York’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen programlarda Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu anlatarak, sürdürülebilir çevre politikalarına dikkat çekti.