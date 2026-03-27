Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46,20 gram bonzai, 43,37 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Şafak baskınıyla yakalandılar

Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonun, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.