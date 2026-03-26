Kaza, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Misis mevkisinde meydana geldi. Ceyhan'dan Adana yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın kasasında bulunan eşekler ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetin kasasında taşınan eşekler yaralandı. Kazanın ardından kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Eşekler ise sahibi tarafından başka bir araca yüklenerek götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)