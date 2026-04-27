Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Yalçınkaya, henüz bilinmeyen bir nedenle nehre düştü. Kısa sürede suda gözden kaybolan genci fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların nehirde yaptığı çalışmalar sonucu Yalçınkaya, nehir kenarındaki sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yalçınkaya kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.