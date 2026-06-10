Adana'da bir apartman dairesinin penceresinden kopan sineklik, yolda yürüyen kadının üzerine düştü. Başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın üst katındaki pencereye takılı sineklik henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle savrulan sineklik, o sırada kaldırımda yürüyen kadının başına isabet etti.

Sinekliğin çarpmasıyla dengesini kaybeden kadın yüzüstü yere düştü. Yanında bulunan arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay Kameraya Yansıdı

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine sinekliğin düştüğü ve çevredekilerin hemen yardıma koştuğu görüldü.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.