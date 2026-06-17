Türkiye genelinde çevre kirliliğini önlemek ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olarak yürürlüğe giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen bu dev proje, vatandaşlara atıklarından nakit para kazanma imkanı sunarken ekonomiye de yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacak.

Yeni sistemle birlikte sokaktaki her boş şişe ve kutu artık maddi bir değere dönüşüyor. Tüketiciler, biriktirdikleri ambalajların bedelini doğrudan ATM'lerden nakit olarak çekebilecek.

Sistem Nasıl İşleyecek?

Geri dönüşüm sürecini tamamen dijitalleştiren ve hızlandıran sistemin işleyiş adımları şu şekilde planlandı:

DOA Logolu Ambalajları Biriktirin

1. Adım

Üzerinde özel "DOA" ambalaj logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek kutularını ezmeden ve barkoduna zarar vermeden biriktirin.

İade Noktalarına Teslim Edin

2. Adım

Biriktirilen bu atıkları marketlerde kurulu olan Depozito İade Makinelerine (DİM) veya sisteme kayıtlı bakkal, büfe, kafe gibi esnaf toplama noktalarına teslim edin.

Dijital Cüzdana Anında Aktarım

3. Adım

Teslim edilen her bir ambalaj için belirlenen 1 TL'lik depozito bedeli, DOA mobil uygulaması üzerinden saniyeler içinde dijital hesabınıza tanımlanacak.

ATM'den Nakit Olarak Çekin

4. Adım

Dijital cüzdanınızda biriken bakiyeleri isterseniz doğrudan kişisel banka hesabınıza transfer edebilir, ATM'lerden nakit para olarak çekebilir veya anlaşmalı noktalarda alışverişlerinizde harcayabilirsiniz.

Ticari İşletmeler İçin Kayıt Zorunluluğu Başladı

1 Temmuz’daki zorunlu başlangıç öncesinde ambalajlı içecek satışı veya servisi yapan tüm işletmelerin sisteme entegre olması gerekiyor. Büfe, bakkal, market, otel, kafe ve restoranların yanı sıra havalimanları ve hastaneler de birer depozito iade noktası olacak.

Büyük ve zincir mağazalarda iade makinelerinin kurulumu zorunlu olurken, küçük esnafa ambalaj kaydı için el terminalleri ve barkodlu klipsler ücretsiz olarak dağıtılacak. İşletmelerin ceza ile karşılaşmamak adına "dbys.gov.tr"adresi üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kayıtlarını hızla tamamlaması gerekiyor.