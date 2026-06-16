İYİ Parti tarafından Ankara'da düzenlenen "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı", hukukçulardan akademisyenlere, gazetecilerden sivil toplum temsilcilerine kadar geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; iki gün süren çalıştayın ardından gazetemiz SONSÖZ'e özel değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin temel sorunlarının kaynağında hukukun üstünlüğünün zedelenmesi ve demokratik kurumların işleyişindeki aksaklıkların bulunduğunu belirterek, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımanın yolu hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasında yaptığı "ikili devlet anlayışı" vurgusunun dikkat çektiği çalıştayda; hukukçular, akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçiler bir araya gelerek Türkiye'nin hukuk sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay kapsamında; Basın Özgürlüğü ve Dezenformasyon, Adil Yargılanma ve Toplumsal

Uzlaşı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Karşı Şiddet, Mali Hukuk Normları ve İhale Mevzuatı, Seçim Hukuku ve Demokratik Meşruiyet, Üniter Devlet ve Parlamenter Sistem, Yargının Sacayakları: Mesleki Sorunlar ve İtibar, Çocuk Adalet Sistemi, Dijitalleşen Dünyanın Hukuka Etkisi ve Yapay Zekâ ile Hukuk Devleti Revizyonu ve İnsan Hakları başlıklarında toplam 10 oturum gerçekleştirildi.

"TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇALIŞMA"

Çalıştayın ardından gazetemiz SONSÖZ'e konuşan Çömez, organizasyonun kapsamına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "İki gündür devam eden çok önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Türk demokrasi ve Türk hukuk tarihinde bugüne kadar benzeri yaşanmamış bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde, Sayın Hakan Şeref Olgun'un dirayetiyle gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlara odaklandı."

"TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHTİYACI ADALET"

Türkiye'nin mevcut sorunlarının temelinde hukuk mekanizmasındaki aksaklıkların bulunduğunu ifade eden Çömez, şunları söyledi: "Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet, hukuk, insan hakları, özgürlükler ve şeffaf devlet yönetimidir. Bunlar olmadığı için bugün Türkiye'de birçok sorundan muzdaribiz. Bu itibarla partiler üstü bir anlayışla gerçekleştirilen bu çalıştayda son derece önemli başlıklar ele alındı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu adalet sisteminin ve hukuk mekanizmasının yeniden tesis edilebilmesi için neler yapılması gerektiği tek tek değerlendirildi."

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